Россиянка ушла из жюри международной книжной премии из-за протестов ряда стран

Об этом было объявлено в пресс-релизе Международного совета по детской литературе (IBBY), который вручает премию.

Отмечается, что Архипова подала в отставку из-за "реакции мира". Ранее сообщалось, что локальные представительства организации IBBY Швеции, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы и Украины пытались добиться отставки Архиповой.

"Поскольку она (Архипова, – ред.) осознает важность работы IBBY и авторитет премии в мире, она подала в отставку с должности главы жюри, – говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнительный комитет назначил бывшего исполнительного директора IBBY Лиз Пейдж

руководить жюри в 2024 году в качестве временного председателя.

IBBY отмечает, что осуждает военную агрессию России против Украины и поддерживает украинское представительство премии.

"На сегодняшний день IBBY сделала два публичных заявления, подтверждающих эту позицию, а также активно поддерживает проекты, которые помогают украинским беженцам в Польше", - говорится в пресс-релизе.

В сентябре 2022 года Анастасия Архипова была избрана главой жюри премии имени Андерсена 2024 года во время 38-й генеральной ассамблеи IBBY.

Королева Дании Маргрете II решила уйти с поста патрона премии Ганса Кристиана Андерсена из-за присутствия в жюри россиянки.

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