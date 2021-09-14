Россиянка, с которой фотографировалась Магучих, отказалась от встречи с Путиным

Об этом сообщает Чемпионат.

По словам Ласицкене, она отказалась от встречи с Путиным, который принимал олимпийцев 11 сентября в Кремле, поскольку ей пришлось бы ради нее просидеть неделю на карантине и отказаться от участия в заключительных соревнованиях сезона.

"Мероприятие в Кремле означало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финал "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важным для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона: чемпионатов мира и Европы. Все все понимают, поэтому мы спокойно поехали в свое заграничное путешествие на пять стартов подряд", - сказала Ласицкене ТАСС.

Во время Олимпиады в Токио совместное фото победительницы соревнований в прыжках в высоту Марии Ласицкене и бронзовой медалистки Ярославы Магучих спровоцировал скандал в Украине. Легкоатлетки снова снялись вместе в сентябре после финала "Бриллиантовой лиги".

9 сентября вокруг Ярославы Магучих возник новый скандал, после того, как она снова сфотографировалась с Марией Ласицкене после финала "Бриллиантовой лиги".

После этого Магучих заявила, что снялась с россиянкой Ласицкене по просьбе Камилы Лицвинко из Польши.

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