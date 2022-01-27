Россиянину, который хочет реванша с Усиком, предложили бой за право во второй раз встретиться с украинцем
IBF предложила россиянину Мурату Гассиеву и американцу Энди Руису провести бой с хорватом Филиппом Хрговичем за звание обязательного претендента на титул, которым владеет украинец Александр Усик
Об этом сообщает BoxingScene .
Гассиев и Руис получили от IBF (Международной боксерской федерации) предложение подраться с Хрговичем за статус обязательного претендента на чемпионский пояс, которым владеет Усик.
Мурат Гассиев в 2018 году проиграл украинцу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). После этого россиянин неоднократно заявлял о желании встретиться с украинцем в реванше и вслед за ним перешел в тяжелый вес.
Энди Руис владел титулами IBF, WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в 2019 году. Их американец сенсационно отобрал у Энтони Джошуа, но затем проиграл британцу в реванше.
Сейчас все эти пояса принадлежат Александру Усику.
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Напомним, 18 января стало известно, что Энтони Джошуа рассматривает возможность разрешить соотечественнику Тайсону Фьюри встретиться с Александром Усиком.
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