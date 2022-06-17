Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .

Гражданин России проживал в Херсонской области, а во время оккупации начал сотрудничать с представителями врага и вступил в должность так называемого председателя Скадовской районной военной администрации. Первым заместителем стала коллаборантка из Украины.

"Подозреваемые активно занимаются отбором других работников оккупационного органа и подчиненных учреждений и организаций. Кроме того, действуя в интересах страны-агрессора, они призывают жителей региона подчиниться оккупационным войскам, выражают поддержку действий захватчиков, направленных на нарушение территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Российские оккупанты распространяют фейк о заброшенном захоронении сибирской язвы в Скадовске Херсонской области.

Россия хочет " легитимизировать " свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями области. Такое мнение высказали в британской разведке.

ДБР обвинило мэра Святогорска Владимира Бандуру в государственной измене. Российские власти во временно оккупированной Донетчине назначили коллаборациониста главой "администрации" города.

Владимир Бандура в октябре 2020 года победил на выборах в качестве выдвиженца ОПЗЖ и стал мэром Святогорска. Недавно "прославился" тем, что обвинил Вооруженные Силы Украины в поджоге скита Святогорской лавры, который загорелся в результате российских обстрелов.

Среди других "известных" коллаборантов, обвиненных в госизмене, можно упомянуть нардепа Илью Киву. 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве в государственной измене и анонсировала объявление его в международный розыск. 10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене. 10 мая следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия, обвинительный акт направили в суд.

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