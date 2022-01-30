Россиянин, стремившийся к реваншу с Усиком, отказался от боя за право встретиться с украинцем
Российский боксер Мурат Гассиев отказался от боя с хорватом Филиппом Хрговичем за статус претендента на титул IBF, которым владеет украинец Александр Усик
Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафал в twitter.
По его информации, Гассиев отказался сразиться с Хрговичем за звание обязательного претендента на титул IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе из-за травмы.
Таким образом, единственным претендентом на поединок с хорватом остался американец Энди Руис.
Мурат Гассиев в 2018 году проиграл Александру Усику в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). После этого россиянин неоднократно заявлял о желании встретиться с украинцем в реванше и вслед за ним перешел в тяжелый вес.
Энди Руис владел титулами IBF, WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в 2019 году. Их американец сенсационно отобрал у Энтони Джошуа, но затем проиграл британцу в реванше.
Сейчас все эти пояса принадлежат Александру Усику.
- Напомним, 27 января IBF предложила Мурату Гассиеву и Энди Руису провести бой с Филиппом Хрговичем за звание обязательного претендента на титул.
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