Россиянин, стремившийся к реваншу с Усиком, отказался от боя за право встретиться с украинцем

Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафал в twitter.

По его информации, Гассиев отказался сразиться с Хрговичем за звание обязательного претендента на титул IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе из-за травмы.

Таким образом, единственным претендентом на поединок с хорватом остался американец Энди Руис.

Мурат Гассиев в 2018 году проиграл Александру Усику в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). После этого россиянин неоднократно заявлял о желании встретиться с украинцем в реванше и вслед за ним перешел в тяжелый вес.

Энди Руис владел титулами IBF, WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в 2019 году. Их американец сенсационно отобрал у Энтони Джошуа, но затем проиграл британцу в реванше.

Сейчас все эти пояса принадлежат Александру Усику.