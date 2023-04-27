Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Правоохранители перехватили разговор на восточном фронте.

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й", – говорит военный армии РФ своей знакомой о своих "планах" после этого разговора.

Рашист рассказывает подробно, как перерезает горло человеку, и уточняет, что таких случаев у него хватает, делают это ночью.

"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – добавил россиянин.

Служба безопасности установила личность преступника. Это Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года.

"Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области. СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства", - отмечают в пресс-службе.

В настоящее время украинская спецслужба расследует более 35 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.