Россиянин признал убийства украинских военнопленных после допросов, - перехват СБУ
В перехваченном разговоре со знакомой россиянин признал, что перерезает горло украинским военнопленным после допросов
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Правоохранители перехватили разговор на восточном фронте.
"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й", – говорит военный армии РФ своей знакомой о своих "планах" после этого разговора.
Рашист рассказывает подробно, как перерезает горло человеку, и уточняет, что таких случаев у него хватает, делают это ночью.
"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – добавил россиянин.
Служба безопасности установила личность преступника. Это Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года.
"Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области. СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства", - отмечают в пресс-службе.
В настоящее время украинская спецслужба расследует более 35 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинским политзаключенным в РФ и на территории временно оккупированного Крыма систематически отказывают в необходимой медицинской помощи.
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