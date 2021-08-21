Россиянин приплыл лодкой в Японию и попросил убежища
Житель российского Дальнего Востока самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию и попросил там политического убежища
Гражданина России задержали на острове Хоккайдо. Российская дипмиссия в Саппоро выясняет обстоятельства случившегося, рассказывает Еспресо.TV .
По данным Радио Свобода , беглецу 40 лет, он выходец из Удмуртии.
Три года назад он получил "дальневосточный гектар", то есть возможность хозяйничать на неосвоенных землях.
Как утверждают в администрации Южно-Курильского городского округа РФ, мужчина жил заброшенном доме, подрабатывал грузчиком и трактористом.
По словам очевидцев, он любит японскую культуру.
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