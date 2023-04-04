Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на материалы дела.

Житель Волгограда приговорен к 6,5 годам заключения в колонии строгого режима за попытку перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

Отмечается, что при задержании у Евгения Никифорова обнаружили заполненную анкету, заявление на заключение контракта с ВСУ, а также мобильные телефоны, которые мужчина использовал для связи с украинскими абонентами.

Никифорова признали виновным в подготовке к государственной измене. По словам осужденного, он не намерен обжаловать приговор.