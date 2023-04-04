Россиянин получил более шести лет колонии за "попытку вступить в ВСУ"
Суд Ростовской области РФ признал Евгения Никифорова виновным в подготовке к госизмене. Мужчина не намерен обжаловать приговор
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на материалы дела.
Житель Волгограда приговорен к 6,5 годам заключения в колонии строгого режима за попытку перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.
Отмечается, что при задержании у Евгения Никифорова обнаружили заполненную анкету, заявление на заключение контракта с ВСУ, а также мобильные телефоны, которые мужчина использовал для связи с украинскими абонентами.
Никифорова признали виновным в подготовке к государственной измене. По словам осужденного, он не намерен обжаловать приговор.
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