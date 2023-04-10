От которого он формально не отказался, хоть сегодня заявляет, что гражданство "оставил". Как доказательство отметил: "особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию". На этом основании Онуфрий утвердил: "Считаю себя гражданином только Украины".

Это неправда.

Против войны митрополит выступил после 24 февраля 2022 года. Итак, до этого времени, даже в своем сознании, он оставался гражданином Российской Федерации – государства, войска которого ворвались в Украину еще в 2014 году.

Более того, юридически процесс приобретения и отказа от гражданства не знает процедуры под названием "оставлять". Таким образом, глава УПЦ МП сам подтвердил, что он гражданин государства-агрессора и государства-террориста.

В финале своих весьма туманных объяснений Онуфрий заверил, что "не считает" себя другим гражданином, кроме родной моей земли - Украины. Он не знает, как его "считают" политики. Уверяет, что "российского паспорта у меня нет".

Подумали, что они самые хитрые

По большому счету, политикам нет никакого дела до "счета" митрополита УПЦ МП российским гражданином. За исключением только того обстоятельства, что он называет себя главой украинской церкви. Поэтому, чтобы не считаться российским гражданином, нужно проявить свободу и просто отказаться от двуглавого паспорта. Способов, как это сделать, хватает – было бы желание.

В то же время митрополит Онуфрий принялся, чтобы держать украинцев за дураков. Слова об "оставлении" российского гражданства, "не считая" себя гражданином РФ необходимо расценивать так же, как его заявления о том, что УПЦ МП "отмежевалась" от РПЦ на соборе 27 мая 2022 г.

В церковном праве и украинском законодательстве нет термина "отграничение". Для главы московской церкви в Украине его использование было способом манипулирования государственными органами и попыткой ввести в заблуждение украинское общество. Которое после широкомасштабного вторжения российских войск в Украину требовало от государства, церкви и религиозных организаций разорвать все связи с Москвой.

Вместо встать на сторону своего народа, УПЦ МП решила прибегнуть к "уловкам" с надеждой, что никто не разберется в тонкостях канонических терминов. Все должны были быть довольны, что церковь во главе с Онуфрием стала вроде бы независимой.

Но правды не утаишь: статус УПЦ МП не поменялся и она остается частью РПЦ, полностью подчиняясь Москве. Также и митрополит не может скрыть, что по паспорту он россиянин и от этой гражданской идентичности не откажется.

Россия его "приняла", Украина - "отвергла"

В разъяснениях Онуфрий откровенно рассказал и то, что его принадлежность к России не имеет только юридической составляющей. Он считает себя россиянином по духу, зато Украина для него чужда, а то и больше – она ему нелюбима.

Желая учиться на священника, в 1969 году украинец из Буковины Орест Березовский пытался поступить в Одесскую духовную семинарию. Однако здесь ему отказали, потому что, по словам митрополита, он бросил обучение в Черновицком университете, что расценено как "пятно на украинском атеистическом обществе, которое даже в университете не воспитало во мне дух атеиста".

Приняли его в России, где в Загорске находилась знаменитая Троице-Сергиева лавра и при ней московские Духовная академия и Семинария. "Там меня не исключили, как это сделали в Украине", – сетует митрополит.

В1971 г. он принял монашеский постриг. "В стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – с нескрываемой ностальгией написал Онуфрий – я провел девятнадцать лет. Это были прекрасные годы моей жизни. (…) У нас была прекрасная духовная семья, мы уважали друг друга, переживали друг за друга и помогали друг другу. Я был счастлив и мечтал прожить в святой обители всю свою жизнь». Но не так получилось, как думалось. В 1988 году его "перевели" в Почаевскую лавру, а два года позже "на родную Буковину".

Заметим, что митрополит не указывает, кто его перевел в Украину и почему он подчинился, хотя в Загорске чувствовал себя прекрасно. Это могли сделать только "соответствующие факторы" в Москве, пытавшиеся взять под дополнительный контроль ситуацию в Украине, где на волне перестройки началось национальное, духовное и религиозное возрождение.

Особенно проверенные кадры

Контролировать процессы в Украине, конечно, наиболее результативно "особо проверенными кадрами". Расчет оправдался: в начале 1992 г. епископ буковинский Онуфрий отказался подписать обращение архиерейского совещания УПЦ к патриарху Алексию II об ускорении процесса рассмотрения документов Собора УПЦ с ноября 1991 г. по автокефалии Украинской церкви.

В 2018 г. митрополит Онуфрий сделал все, чтобы торпедировать предоставление Томоса Православной Церкви Украины. В угоду имперским интересам России, гражданином которой – по паспорту и по духу – является Орест Березовский.

Для младших читателей следует разъяснить другие обстоятельства церковной карьеры Ореста Березовского, чтобы понять его слова о том, что Украина его "отвергла". В позднем СССР подавляющее большинство действующих православных приходов было на украинской территории, большинство кандидатов на священников и монахов были украинцами. И поэтому московское руководство постоянно упрекало (вплоть до организационных выводов) киевские власти и власти на местах в недостаточной борьбе с религией и украинским буржуазным национализмом.

Свидетельством этой политики было то, что православные духовные семинарии находились в Ленинграде, Загорске и Одессе, а не в Киеве, Полтаве или Львове. Ибо большинство украинских верующих проживало в западной и центральной Украине.

Митрополит Онуфрий этих фактов не принимает во внимание, равно как ему далека мысль о том, что в составе СССР Украина была колонией. И уже более 9 лет Россия пытается восстановить этот статус нашего государства, стремясь уничтожить независимость Украины и истребляя нашу нацию.

Риторика с 2019 года

В заключение своих разъяснений Онуфрий повторил, что он "осуждает войну России против Украины" и глубоко благодарен "тем россиянам, которые приняли меня тогда, когда моя Украина отвернулась от меня". Он знает, что "и сегодня и в России, как и в Украине, есть много добрых и прекрасных людей, которые не спекулируют войной, а искренне осуждают ее как явление, не сближающее людей, а наоборот - разделяющее. Пусть таких людей будет больше , чем тех, кто одобряет войну или греет на ней свои руки».

После года широкомасштабной войны руководителю УПЦ МП стоило бы поменять пластинку и не говорить о "спекулировании войной" миллионами украинцев, вставших на защиту своего государства, свободы и достоинства. Перед смертельной угрозой со стороны России, которую на войну против Украины благословил патриарх Кирилл и все российские епископы. Подчеркну: ни один российский владыка не осудил войны и Путина.

Так же как Путина не осудил сам Онуфрий.

Словами об "одобрении войны" и "нагревании на ней своих рук" Онуфрий стал в позу политика, участника избирательной гонки и откровенного промоутера российских интересов в Украине. Все помним с 2019 года московскую пропаганду о "партии войны" в Киеве и риторику о "зарабатывании на войне", что должно разрушить поддержку Президента Петра Порошенко и отменить автокефалию Украинской церкви.

Сегодня такие же слова глава УПЦ МП направил против действующей украинской власти и лично Президента Владимира Зеленского. Будем надеяться, что на Банковой все услышали и поняли.

И потому "Карфаген должен быть разрушен". Для защиты украинской независимости и демократии как можно скорее должен быть принят законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Российская православная церковь и ее филиал УПЦ МП должны быть запрещены законом.