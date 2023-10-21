Россиянин Мусаев стал теневым владельцем всего Forbes, - Washington Post
Экс-сотрудник правительства Москвы, российский застройщик и инвестор дагестанского происхождения Магомед Мусаев полностью приобрел медиаконгломерат Forbes
Об этом со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении пять аудиозаписей и видеозапись, где есть признание со стороны предпринимателя, пишет газета The Washington Post.
"Я только что купил глобальный Forbes. Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к кому угодно", - заявляет Мусаев на одной из записей.
Формально сделка оформлена на американца Остина Рассела. Согласно документам, он заплатил 800 миллионов долларов за контрольный пакет Forbes.
Продавцом выступила гонконгская компания Integrated Whale Media Investments (IWMI), купившая Forbes Media у семьи Форбс еще в 2014 году.
По просьбе The Washington Post прокомментировать информацию о его прямой причастности к соглашению Мусаев назвал такое утверждение "абсолютной чепухой".
- В 2018 году им было выкуплено Forbes Russia.
- Магомед Мусаев является зятем Рамазана Абдулатипова, бывшего подконтрольного Кремлю президента Дагестана (РФ).
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