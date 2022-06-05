Об этом сообщила экс-омбудсман Людмила Денисова в телеграмме .

В Херсоне оккупанты открыли филиал "Единой России", где собирают паспортные данные жителей временно оккупированной области. В обмен на это предлагают несколько банок просроченной тушенки.

"Один из путинских прихвостней, приехавший в город "помочь", заявил, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя". То есть для расчистки разрушенного рашистами Мариуполя и сбора трупов оккупанты хотят привлекать других порабощенных украинцев - жителей оккупированного Херсона" , – отметила Людмила Денисова.

Экс-омбудсман подчеркнула, что террор, жестокое и унизительное обращение с мирными жителями на оккупированных территориях – это военное преступление, согласно Уставу Международного военного трибунала и Римскому уставу Международного уголовного суда, а также нарушению норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", - добавила Людмила Денисова.

4 июня стало известно, что в Мариуполе россияне сносят обстрелянные дома, а тела погибших жителей увозят на мусорный полигон, чтобы скрыть следы своих преступлений.

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