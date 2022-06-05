Россияни планируют вывозить херсонцев на "расчистку" Мариуполя, - Денисова
Жителей оккупированного Херсона россияне планируют вывозить в Мариуполь для восстановления города и сбора тел погибших в обмен на еду
Об этом сообщила экс-омбудсман Людмила Денисова в телеграмме .
В Херсоне оккупанты открыли филиал "Единой России", где собирают паспортные данные жителей временно оккупированной области. В обмен на это предлагают несколько банок просроченной тушенки.
"Один из путинских прихвостней, приехавший в город "помочь", заявил, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя". То есть для расчистки разрушенного рашистами Мариуполя и сбора трупов оккупанты хотят привлекать других порабощенных украинцев - жителей оккупированного Херсона" , – отметила Людмила Денисова.
Экс-омбудсман подчеркнула, что террор, жестокое и унизительное обращение с мирными жителями на оккупированных территориях – это военное преступление, согласно Уставу Международного военного трибунала и Римскому уставу Международного уголовного суда, а также нарушению норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", - добавила Людмила Денисова.
- 4 июня стало известно, что в Мариуполе россияне сносят обстрелянные дома, а тела погибших жителей увозят на мусорный полигон, чтобы скрыть следы своих преступлений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное