Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов, пишет Общественное.

"Приблизительно в 19.40 произошел обстрел военными РФ города Константиновка. В результате обстрела ранены два человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии, у женщины стабильное состояние", - сообщил Рогов.

По его данным, в результате атаки повреждены шесть частных домов и одно хозяйственное сооружение.