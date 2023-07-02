Россияни обстреляли Константиновку: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии
Российские оккупанты в воскресенье, 2 июля, ударили по Константиновке Донецкой области. В результате удара ранения получили два человека, среди них мужчина в тяжелом состоянии
Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов, пишет Общественное.
"Приблизительно в 19.40 произошел обстрел военными РФ города Константиновка. В результате обстрела ранены два человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии, у женщины стабильное состояние", - сообщил Рогов.
По его данным, в результате атаки повреждены шесть частных домов и одно хозяйственное сооружение.
- За минувшие сутки, 1 июля россияне повредили в Донецкой области 10 жилых домов, 2 школы, админздание сельсовета, центр соцреабилитации, амбулаторию, 2 ЛЭП, газопровод. Из-за вражеских обстрелов три человека получили ранения, один погиб.
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