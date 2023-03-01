Россиянепродолжают использовать самолеты Airbus и Boeing, несмотря на санкции, – Bloomberg
Через год полномасштабного вторжения и после введения санкций авиаперевозчики РФ все еще эксплуатируют 467 самолетов Airbus и Boeing по сравнению с 544 в 2022 году
Об этом пишут Bloomberg со ссылкой на данные Cirium.
Через год войны российские перевозчики все еще эксплуатируют 467 самолетов Airbus и Boeing по сравнению с 544 самолетами в 2022 году.
В агентстве утверждали, что авиакомпании РФ отказались от рейсов в США, Западную Европу, однако увеличили количество рейсов в Таиланд, Турцию и ОАЭ, а также Армению, Кыргызстан и Таджикистан. В частности, российские перевозчики осуществляют ориентировочно 1100 внутренних рейсов в день, что примерно на 15% меньше, чем год назад.
Авторы отметили: чтобы сохранить свой авиационный сектор на плаву, Кремль запретил авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за границей и поощрял перевозчиков перерегистрировать их в России. Поэтому большинство из них продолжают летать, хотя они отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и технического обслуживания, предусмотренного регуляторными органами, необходимого для обеспечения их летной годности.
Boeing заявил, что не поставляет запчасти, техническое обслуживание или техническую поддержку авиакомпаниям или компаниям по техническому обслуживанию в России с начала прошлого года в соответствии с санкциями США.
А исполнительный директор Airbus Гийом Фори утвердил 16 февраля, что данные компании показывают: российские авиакомпании использовали самолеты его компании во второй половине 2022 года больше, чем до пандемии. Хотя Гийом Фори добавил: компания не поддерживает контакты с авиакомпаниями в России, Airbus располагает данными о трудностях с поддержкой полетов самолетов, поскольку им трудно заменить недостающие компоненты.
Чтобы продолжить работу, российские перевозчики закупают запчасти из "дружественных" стран и перемещают компоненты с одного самолета в другой.
- С начала 2023 года в России произошло не менее семи аварий с участием авиационного пассажирского транспорта и немало инцидентов, заставлявших отменять или прерывать рейсы.
- А в декабре высокопоставленные американские чиновники пригрозили турецким лицам тюремным заключением, штрафами и потерей экспортных привилегий, если они будут предоставлять услуги по заправке топливом и предоставление запчастей для самолетов американского производства, летающих из Турции в Россию и Беларусь и обратно в нарушение экспортного контроля. введенного весной прошлого года.
- 1 февраля крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания предупредил российские авиакомпании о прекращении предоставления услуг их самолетам, произведенным из американских комплектующих.
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