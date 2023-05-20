Россияне зовут детей в "Артек", чтобы использовать их как живой щит, - член Сейма Литвы
В крымский лагерь "Артек" россияне пытаются заманить детей в возрасте 12-13 лет. По мнению депутата Сейма Литвы, это имеет две причины
Об этом заявил глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
В крымский лагерь "Артек" россияне пытаются заманить детей в возрасте 12-13 лет. Они предлагают путевку победителям международных конкурсов, в которых принимают участие коллективы из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Египта, Таджикистана и Армении.
По словам депутата, оккупанты предпринимают такие действия по двум причинам.
"Во-первых, составить впечатление о легитимности оккупации Крыма. Во-вторых, превратить детей из других стран в живой щит перед возможным контрнаступлением ВСУ. Правительства этих и других государств должны защитить своих детей и не разрешить РФ "прикрывать" детьми свои преступления". – говорится в сообщении.
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