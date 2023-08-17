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"Россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!": Ольга Харлан встретилась с курсантами Нацакадемии Службы безопасности

17 августа, 2023 четверг
19:56
Спорт

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан встретилась с курсантами Нацакадемии СБУ. Спортсменке вручили высшую награду заведения - Знак уважения

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Мы не можем давить руку нашему врагу. А должны показывать всему миру, что война продолжается, и эти "нейтральные" спортсмены не должны быть на международной арене. И мы будем все делать, чтобы их не было ни на Олимпиаде, ни на каких-либо мировых". соревнованиях. Я горжусь быть сотрудницей Службы безопасности Украины, в частности Национальной академии СБУ. И горжусь тем, что россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!", - сказала Харлан, обращаясь к курсантам.

В ответ ректор Национальной академии СБУ Андрей Черняк вручил спортсменке, которая уже долго там работает, "Знак почета".

"Ольга Харлан продемонстрировала на мировой спортивной арене главный украинский месседж - никаких рукопожатий с россиянами, только оружие! И только победа! Это достойный и сильный поступок представительницы СБУ! За который вам, госпожа Ольга, благодарна вся Украина", - сказал ректор.

Скандал на ЧМ

27 июля на ЧМ в Милане Харлан победила Смирнову со счетом 15:7. После поединка украинка отказалась давить сопернице руку. Россиянка, допущенная к соревнованиям в нейтральном статусе, после поражения устроила провокацию. Она 50 минут оставалась на фехтовальной дорожке и настаивала, что по правилам оппонентка должна пожать ей руку. Наконец судьи засчитали украинцы победу.

В следующем круге Ольга Харлан должна встретиться с Иоанной Илиевой, однако не вышла на поединок. Болгарская саблистка автоматически прошла в следующий раунд.

В результате украинку дисквалифицировали за нарушение регламента. FIE приостановила решение, чтобы Харлан приняла участие в командных соревнованиях, где украинки финишировали четвертыми. Позже федерация также отменила правило об обязательном рукопожатии.

Верховная Рада Украины на заседании 10 августа призвала мир осудить незаконную дисквалификацию фехтовальщицы Ольги Харлан, не пожавшей руку россияне.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.

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СБУ
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