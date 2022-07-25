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Война с Россией: хроника
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Россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец, - Буданов о применении ВСУ HIMARS

25 июля, 2022 понедельник
06:35
война с Россией

Реактивные системы залпового огня HIMARS значительно помогают украинским военным уничтожать оккупантов. И россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает Washington Post.

Он отметил, что наиболее дальнобойной системой, которая сейчас находится на вооружении Украины, есть советская "Точка-У" с максимальной дальностью около 120 км, но "их осталось очень мало". Им на замену пришли РСЗО HIMARS, на которые Украина делает большую ставку.

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"Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем их использовать. И россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что "мы не потеряли ни одного HIMARS, несмотря на то, что заявляли россияне".

  • 22 июля в Пентагоне заявили, что заявления России об уничтожении четырех украинских ракетных систем HIMARS – это неправда.

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Украина
Россия
Военные новости
HIMARS
Кирилл Буданов
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