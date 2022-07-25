Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает Washington Post.

Он отметил, что наиболее дальнобойной системой, которая сейчас находится на вооружении Украины, есть советская "Точка-У" с максимальной дальностью около 120 км, но "их осталось очень мало". Им на замену пришли РСЗО HIMARS, на которые Украина делает большую ставку.

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"Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем их использовать. И россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что "мы не потеряли ни одного HIMARS, несмотря на то, что заявляли россияне".

22 июля в Пентагоне заявили, что заявления России об уничтожении четырех украинских ракетных систем HIMARS – это неправда.

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