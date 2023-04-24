Россияне значительно увеличили охрану Крымского моста, - Чубаров

Об этом в эфире Еспресо заявил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Россияне кардинально увеличили охрану Крымского моста как на выезде из Крыма, так и со стороны России в Краснодарском крае. Люди жалуются, что стоят часами – проходят осмотры. Это говорит о большом значении этой коммуникации для оккупантов – они хотят исключить любые риски для этого объекта. Охрана моста именно на поверхности - на въезде и выезде значительно увеличена", - сказал он.