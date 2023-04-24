Россияне значительно увеличили охрану Крымского моста, - Чубаров
Россияне кардинально увеличили охрану Крымского моста как на выезде с временного оккупированного Крыма, так и со стороны РФ
Об этом в эфире Еспресо заявил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Россияне кардинально увеличили охрану Крымского моста как на выезде из Крыма, так и со стороны России в Краснодарском крае. Люди жалуются, что стоят часами – проходят осмотры. Это говорит о большом значении этой коммуникации для оккупантов – они хотят исключить любые риски для этого объекта. Охрана моста именно на поверхности - на въезде и выезде значительно увеличена", - сказал он.
- 21 апреля суд Москвы заочно взял под стражу начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова за "теракт на Крымском мосту" и журналиста Bellingcat Христо Грозева за пересечение границы.
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