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Россияне заявили об "обстреле" села в Белгородской области, часть населенного пункта без света

15 декабря, 2022 четверг
12:47
война с Россией

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об "обстреле" села Старый Хутор, в результате чего была повреждена линия электропередач, часть населенного пункта обесточена

Об этом он пишет в телеграмме.

По его словам, под "обстрел" попало село Старый Хутор Валуйского городского округа, осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена. На месте работают аварийные службы, никто из местного населения не пострадал.

  • 27 ноября в Шебекино Белгородской области были повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения.

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Россия
Белгород
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