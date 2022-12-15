Россияне заявили об "обстреле" села в Белгородской области, часть населенного пункта без света
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об "обстреле" села Старый Хутор, в результате чего была повреждена линия электропередач, часть населенного пункта обесточена
Об этом он пишет в телеграмме.
По его словам, под "обстрел" попало село Старый Хутор Валуйского городского округа, осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена. На месте работают аварийные службы, никто из местного населения не пострадал.
- 27 ноября в Шебекино Белгородской области были повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное