Об этом он пишет в телеграмме.

По его словам, под "обстрел" попало село Старый Хутор Валуйского городского округа, осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена. На месте работают аварийные службы, никто из местного населения не пострадал.

27 ноября в Шебекино Белгородской области были повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения.

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