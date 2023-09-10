Россияне заявили об атаке дронов на Крым

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Там заявили о том, что им якобы удалось отразить атаку на временно оккупированный полуостров с применением БПЛА самолетного типа.

Минобороны РФ добавляет, что якобы средствами ПВО были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.

Атаки на Крым

Оккупанты в Крыму неоднократно заявляли о сбитии дронов и ракет. А из-за панического страха потерять Крымский мост установили баржи, чтобы оградить его от атак морскими беспилотниками.

В понедельник, 28 августа минобороны РФ заявило , что якобы над территорией временно оккупированного Крыма ПВО сбила два украинских разведывательных дрона на севере и западе полуострова.

В ночь на 30 августа, во время самой масштабной атаки в России, назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Разважаев сообщил о якобы атаке беспилотников с Черного моря.

Уже вечером среды, 30 августа, российское ПВО якобы сбило крылатую ракету над временно оккупированным Крымом. От обломков ракеты якобы загорелась трава в поле, на месте работали сотрудники МЧС.

В субботу в России заявили , что в ночь на 2 сентября была совершена очередная атака морскими беспилотниками на Крымский мост полупогружным безэкипажным катером. По информации окупантов, морской беспилотник был "вовремя обнаружен и уничтожен" в акватории Черного моря. Впоследствии сообщалось о еще двух атаках "беспилотными катерами", и в обоих случаях дроны якобы были уничтожены. Однако движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Отметим, что 30 августа с помощью спутниковых снимков стало известно, что российские кафиры установили баржи для защиты Крымского моста от морских дронов. Их установили южнее Крымского моста, на глубине 2-4 метра, вероятно, их просто частично затопили. российские кафиры запретили владельцам маломерных судов выходить в море на расстояние более 1 километра от порта Федосии, что во временно оккупированном Крыму. Таким образом, оккупанты отреагировали на успешные впечатления российских объектов в регионе.