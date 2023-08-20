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Россияне заявили об атаке БПЛА на вокзал в Курске, в Москве якобы работала ПВО

20 августа, 2023 воскресенье
06:23
Война с Россией

Утром воскресенья, 20 августа, в российском Курске прогремели взрывы – вероятно, украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал города. В результате удара ранены 5 человек. Также российская ПВО якобы сбила украинский дрон на подлете в Москву.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар", – написал он.

По словам губернатора области, пять человек получили легкие ранения от обломков стекла.

Все оперативные службы находятся на месте происшествия. Подробности инцидента уточняются.



Кроме того, как пишет РИА Новости, примерно в 3 часа ночи в московских аэропортах Внуково и Домодедово задерживали рейсы на вылет и прилет. Некоторые авиарейсы направлялись в Шереметьево.

Вероятно, это связано с очередной попыткой пролета беспилотника в Москву на южном направлении, о которой в 04:34 заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, силами ПВО она якобы была приостановлена.

Впоследствии об атаке дронов отчиталось и министерство обороны РФ. Там отметили, что 20 августа около 4 утра по московскому времени якобы была пресечена попытка "киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа" по объектам на территории Москвы и Московской области.

Там подчеркивают, что ПВО обнаружила беспилотник, летевший над территорией Ступинского района Московской области по направлению к Москве.

"БПЛА был сбит средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет", - пишут в минобороны РФ.

  • Также 19 августа неизвестный беспилотник, по всей вероятности, попал в военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области России. Минобороны РФ тогда традиционно обвинили Украину в ударе.
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