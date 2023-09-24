Россияне заявили об атаке БПЛА на админздание в Курске: есть разрушения

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, админздание, в которое попал БПЛА, расположено в центральном округе города.

Как заявил губернатор региона, в результате атаки "незначительно" пострадала крыша. Подробностей удара пока нет.

Накануне жители города сообщали о громких звуках взрывов.

Стоит отметить, что 24 сентября – день основания города Курска.