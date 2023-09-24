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Россияне заявили об атаке БПЛА на админздание в Курске: есть разрушения

24 сентября, 2023 воскресенье
10:31
Война с Россией

Утром воскресенья, 24 сентября, в России заявили о попадании украинского беспилотника в административное здание города Курск - якобы зацепило крышу

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, админздание, в которое попал БПЛА, расположено в центральном округе города.

Как заявил губернатор региона, в результате атаки "незначительно" пострадала крыша. Подробностей удара пока нет.

Накануне жители города сообщали о громких звуках взрывов.

Стоит отметить, что 24 сентября – день основания города Курска.

  • Также с утра 20 августа в российском Курске, вероятно, украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал. Дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. В результате осколками стекла были ранены 5 человек.
Россия
безпілотник
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