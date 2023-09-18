Россияне заявили о взрыве возле оккупационной администрации Донецка
В понедельник, 10 сентября, россияне заявили о взрыве возле оккупационной администрации главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина
Об этом пишет пропагандистское РИА.Новости.
Взрывы раздались в центре временно оккупированного Донецка, россияне утверждают , что якобы украинские военные в 14:50 выпустили три ракеты из РСЗО.
СМИ пишут , что здание "получило незначительные повреждения в результате обстрела".
- Во временно захваченном Донецке в воскресенье, 10 сентября, прогремели мощные взрывы. В результате якобы повреждено здание магазина.
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