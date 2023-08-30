Россияне заявили о взрыве в здании управления Следственного комитета и атаке дронов на телебашню в Брянске
Утром среды, 30 августа, Россия обвинила Украину в атаке двумя беспилотниками по телевышке в Брянской области. Также там сообщили о взрыве в здании управления Следственного комитета РФ
Об этом пишет тг-канал Astra со ссылкой на администрацию города и губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз .
Отмечается, что около 6 часов утра вроде бы произошел взрыв в здании "Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области". Как сообщает администрация города, там якобы выбиты окна, пострадавших нет.
В то же время губернатор сообщил, что в Брянские области два дрона якобы пытались атаковать телебашню.
"Еще одна атака украинских террористов приостановлена силами ПВО Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", - написал он.
- В ночь с 29 на 30 августа российское ПВО якобы сработало во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
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