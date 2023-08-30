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Россияне заявили о взрыве в здании управления Следственного комитета и атаке дронов на телебашню в Брянске

30 августа, 2023 среда
08:57
Война с Россией

Утром среды, 30 августа, Россия обвинила Украину в атаке двумя беспилотниками по телевышке в Брянской области. Также там сообщили о взрыве в здании управления Следственного комитета РФ

Об этом пишет тг-канал Astra со ссылкой на администрацию города и губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз .

Отмечается, что около 6 часов утра вроде бы произошел взрыв в здании "Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области". Как сообщает администрация города, там якобы выбиты окна, пострадавших нет.

В то же время губернатор сообщил, что в Брянские области два дрона якобы пытались атаковать телебашню.

"Еще одна атака украинских террористов приостановлена силами ПВО Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", - написал он.

  • В ночь с 29 на 30 августа российское ПВО якобы сработало во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
Россия
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