Россияне заявили о взрыве в здании управления Следственного комитета и атаке дронов на телебашню в Брянске

Об этом пишет тг-канал Astra со ссылкой на администрацию города и губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз .

Отмечается, что около 6 часов утра вроде бы произошел взрыв в здании "Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области". Как сообщает администрация города, там якобы выбиты окна, пострадавших нет.

В то же время губернатор сообщил, что в Брянские области два дрона якобы пытались атаковать телебашню.

"Еще одна атака украинских террористов приостановлена силами ПВО Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", - написал он.