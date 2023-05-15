Об этом сообщают российские СМИ.

Псевдогубернатор Луганщины заявил о якобы подрыве. СМИ пишут, что взрыв произошел в барбершопе вблизи местного "государственного" телевидения. Со ссылкой на очевидцев пишут о взрыве гранаты.

ТАСС заявило о четырех раненых в результате взрыва.

Псевдоорганы заявили о покушении на предводителя "МВД ЛНР" Игоря Корнета. РИА Новости со ссылкой на источник сообщил о том, что представитель оккупационной администрации ранен.

По состоянию на 16:30 глава российской администрации в Луганской области Леонид Пасечник заявил о семи пострадавших. По его словам, Корнет и еще три человека вроде бы в тяжелом состоянии.