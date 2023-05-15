Взрывы в Луганске: оккупанты заявили о ранении главаря "МВД ЛНР" Корнета в результате покушения
Российская оккупационная администрация заявила о взрыве в центре временно оккупированного Луганска, якобы ранены семеро человек
Об этом сообщают российские СМИ.
Псевдогубернатор Луганщины заявил о якобы подрыве. СМИ пишут, что взрыв произошел в барбершопе вблизи местного "государственного" телевидения. Со ссылкой на очевидцев пишут о взрыве гранаты.
ТАСС заявило о четырех раненых в результате взрыва.
Псевдоорганы заявили о покушении на предводителя "МВД ЛНР" Игоря Корнета. РИА Новости со ссылкой на источник сообщил о том, что представитель оккупационной администрации ранен.
По состоянию на 16:30 глава российской администрации в Луганской области Леонид Пасечник заявил о семи пострадавших. По его словам, Корнет и еще три человека вроде бы в тяжелом состоянии.
- Вечером пятницы, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы.
- Вечером субботы, 13 мая, в Луганске снова прогремел взрыв .
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