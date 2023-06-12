Россияне заявили о взрывах в оккупированном Токмаке и Мелитополе
Российские власти вечером, 11 июня, сообщили о взрывах во временно оккупированном Токмаке и Мелитополе Запорожской области
Об этом сообщает представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов.
Отмечается, что 11 июня в 22:30 прогремели взрывы в оккупированном Токмаке, а 12 июня в 00:02 в Мелитополе.
"Били районом центральной площади. Предварительно огонь велся из РСЗО "Град" с использованием неуправляемых дальнобойных снарядов западного образца", - написал Рогов о городе Токмак.
Также он сообщил, что в оккупированном Мелитополе работало ПВО.
- Напомним, что 4 июня громкий взрыв прогремел в селе Акимовка возле временно оккупированного Мелитополя.
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