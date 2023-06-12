Россияне заявили о взрывах в оккупированном Токмаке и Мелитополе

Об этом сообщает представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов.

Отмечается, что 11 июня в 22:30 прогремели взрывы в оккупированном Токмаке, а 12 июня в 00:02 в Мелитополе.

"Били районом центральной площади. Предварительно огонь велся из РСЗО "Град" с использованием неуправляемых дальнобойных снарядов западного образца", - написал Рогов о городе Токмак.

Также он сообщил, что в оккупированном Мелитополе работало ПВО.