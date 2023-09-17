Россияне заявили о сбитии дронов над Крымом и Московской областью
В ночь и утром воскресенья, 17 сентября, в России снова заявили об атаке беспилотников - сразу восемь БПЛА вроде бы сбили силы ПВО в небе над Крымом и Московской областью РФ
Об этом сообщает российское министерство обороны.
О первой атаке там заявили в 01:15 по московскому времени. Отмечалось, что дежурными средствами ПВО вроде бы уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья Крым.
Еще одна атака на временно оккупированный остров произошла с 01:45 до 02:20. Как пишет минобороны РФ, над северо-западным и восточным побережьями Крыма вроде бы уничтожили еще четыре дрона.
Кроме того, в российском ведомстве заявили о двух атаках на Московскую область. Один беспилотник якобы сбили около 01:45 над территорией Истринского района, а еще один – рано утром над Домодедским районом.
Традиционно в инциденте в российском минобороне обвиняют украинскую сторону.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в городском округе Истра на месте падения осколков дрона разрушений и пострадавших нет.
"Еще один беспилотник, пытавшийся совершить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - заявил городской голова российской столицы.
- Также российское министерство обороны сообщило , что в ночь на субботу, 16 сентября, в небе над Калужской и Тверской областями РФ якобы уничтожены два беспилотника, выпущенных Украиной.
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