Россияне заявили о сбитии дронов над Крымом и Московской областью

Об этом сообщает российское министерство обороны.

О первой атаке там заявили в 01:15 по московскому времени. Отмечалось, что дежурными средствами ПВО вроде бы уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья Крым.

Еще одна атака на временно оккупированный остров произошла с 01:45 до 02:20. Как пишет минобороны РФ, над северо-западным и восточным побережьями Крыма вроде бы уничтожили еще четыре дрона.

Кроме того, в российском ведомстве заявили о двух атаках на Московскую область. Один беспилотник якобы сбили около 01:45 над территорией Истринского района, а еще один – рано утром над Домодедским районом.

Традиционно в инциденте в российском минобороне обвиняют украинскую сторону.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в городском округе Истра на месте падения осколков дрона разрушений и пострадавших нет.



"Еще один беспилотник, пытавшийся совершить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - заявил городской голова российской столицы.