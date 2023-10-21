Россияне заявили о работе ПВО над Ростовской областью

Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, средства противовоздушной обороны, которые прикрывают область, сработали снова в 14:10.

Он заявил, что воздушная цель якобы была уничтожена. Голубев не уточняет, что именно ПВО уничтожило над Ростовской областью.