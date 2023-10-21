Россияне заявили о работе ПВО над Ростовской областью
Власти Ростовской области в субботу, 21 октября, сообщили о работе ПВО: россияне заявляют о якобы уничтожении воздушной цели
Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, средства противовоздушной обороны, которые прикрывают область, сработали снова в 14:10.
Он заявил, что воздушная цель якобы была уничтожена. Голубев не уточняет, что именно ПВО уничтожило над Ростовской областью.
- 7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО. Там возник большой пожар.
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