Россияне заявили о масштабном обстреле Белгородщины, в одном селе - 132 прилета
По версии чиновников РФ, последние сутки Белгородская область находилась под плотным огнем: в селе Козинка зафиксировано 132 прилета, попадание по пограничному пункту пропуска и разрушение дорог
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в telegram.
По словам чиновника, Белгородский район попал под обстрел 14 раз. Две атаки были предприняты с помощью беспилотников. Так, в поселке Жовтневый в результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждено административное здание. По селу Журавловка работала артиллерия, всего было выпущено 12 снарядов.
"Волоконовский район был обстрелян 12 раз, в Грайворонском округе - 132 прилета. Краснояружский район был атакован и беспилотниками, и артиллерией. Один дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. Шебекинский городской округ был обстрелян 35 раз. Из минометов и артиллерии обстреливали село Сурково, всего зафиксировано 17 снарядов. Новая Таволжанка подверглась атакам дронов, артиллерии и минометов. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждение фасада сельхозпредприятия", - написал Гладков.
Чиновник отметил, что в результате этих атак пострадавших нет.
- Роман Костенко, народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ считает, что на Белгородщину российские подразделения не будут перебрасываться с какого-либо направления или участка фронта.
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