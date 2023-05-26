Россияне заявили о масштабном обстреле Белгородщины, в одном селе - 132 прилета

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в telegram.

По словам чиновника, Белгородский район попал под обстрел 14 раз. Две атаки были предприняты с помощью беспилотников. Так, в поселке Жовтневый в результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждено административное здание. По селу Журавловка работала артиллерия, всего было выпущено 12 снарядов.

"Волоконовский район был обстрелян 12 раз, в Грайворонском округе - 132 прилета. Краснояружский район был атакован и беспилотниками, и артиллерией. Один дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. Шебекинский городской округ был обстрелян 35 раз. Из минометов и артиллерии обстреливали село Сурково, всего зафиксировано 17 снарядов. Новая Таволжанка подверглась атакам дронов, артиллерии и минометов. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждение фасада сельхозпредприятия", - написал Гладков.

Чиновник отметил, что в результате этих атак пострадавших нет.