Россияне заявили о готовности к зиме, но в оккупированных с 2022 года городах Луганщины не сделано ничего, - ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В так называемой ЛНР доложили о готовности к зиме на 95%. И как в 2022 году этот показатель не учитывает Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Кременную, где за полтора года россиянами не сделано почти ничего", - написал он в телеграмм.

По словам главы ОВА, как и год назад, за две недели до начала отопительного периода оккупанты заявили о невозможности своевременно подключить эти населенные пункты к отоплению.

"В прошлом году этого не произошло вообще", - добавил Лысогор.

Кроме того, как сообщил глава Луганской области, оккупационные СМИ заявляют якобы о начале электрификации и газификации Метелкиного вблизи Северодонецка.

"Хотя местные жители, которым удается выезжать оттуда и дозваниваться родным, говорят, что ни один дом к коммуникациям там не подключен", - отмечает Лысогор.