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Россияне заявили о готовности к зиме, но в оккупированных с 2022 года городах Луганщины не сделано ничего, - ОВА

3 октября, 2023 вторник
10:20
Война с Россией

В Луганской области россияне доложили о полной готовности к зиме, однако этот показатель не учитывает оккупированные в 2022 году города региона. Там за полтора года захватчики не сделали ничего для населения

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В так называемой ЛНР доложили о готовности к зиме на 95%. И как в 2022 году этот показатель не учитывает Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Кременную, где за полтора года россиянами не сделано почти ничего", - написал он в телеграмм.

По словам главы ОВА, как и год назад, за две недели до начала отопительного периода оккупанты заявили о невозможности своевременно подключить эти населенные пункты к отоплению.

"В прошлом году этого не произошло вообще", - добавил Лысогор.

Кроме того, как сообщил глава Луганской области, оккупационные СМИ заявляют якобы о начале электрификации и газификации Метелкиного вблизи Северодонецка.

"Хотя местные жители, которым удается выезжать оттуда и дозваниваться родным, говорят, что ни один дом к коммуникациям там не подключен", - отмечает Лысогор.

  • Накануне сообщалось , что жители временно оккупированного Северодонецка уже более полугода живут без отключивших захватчики мобильной связи и интернета. Людям приходится ходить в отдаленные деревни, чтобы позвонить.
  • Впоследствии глава Луганской ОВА прокомментировал ситуацию на ТОТ накануне начала отопительного сезона, отметив, что у жителей до сих пор не восстановлено водо- и светоснабжение.
Общество
Украина
Россия
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