Россияне завезут на оккупированные территории гастролеров-врачей, - Центр нацсопротивления
Вскоре на временно оккупированных территориях Украины появятся около 250 гастролеров-медиков из России
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
На временно оккупированных территориях появятся не только гастролеры-врачи, но и "педагоги".
"Враг имеет дефицит рабочей силы на временно оккупированных районах и вынужден завозить своих гастролеров. Так, оккупанты планируют завезти новую партию врачей в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о 250 гастролерах: 125 врачей и 125 медсестер", - пишет ЦНС.
- Президент страны-агрессорки Владимир Путин в субботу, 18 марта, прибыл в оккупированную АР Крым.
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