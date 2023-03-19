Россияне завезут на оккупированные территории гастролеров-врачей, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях появятся не только гастролеры-врачи, но и "педагоги".

"Враг имеет дефицит рабочей силы на временно оккупированных районах и вынужден завозить своих гастролеров. Так, оккупанты планируют завезти новую партию врачей в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о 250 гастролерах: 125 врачей и 125 медсестер", - пишет ЦНС.