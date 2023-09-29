Россияне завезли на ВОТ Херсонщины еще 2 тыс. пропагандистских учебников для школьников
На временно оккупированные территории Херсонщины россияне завезли еще 2 тысячи пропагандистских учебников для учащихся 1-4 и 10-11 классов
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что в очередную партию пропагандистской литературы вошли, в частности, учебники по "Истории России".
"Этот предмет играет фундаментальную роль в пропагандистских центрах, которыми являются на самом деле российские школы на ТОТ. На этих уроках россияне рассказывают о "величии своей нации", к которой принадлежат покоренные народы и переводят на Запад вину за свою захватническую войну", - объясняют в Нацспротиве.
Там отметили, что на ВОТ Херсонщины также завезли учебники украинского языка, поскольку родители школьников написали заявление о желании детей изучать родной язык. Следовательно, они изучают украинский час в неделю.
"Однако для изучения украинского языка русские напечатали свой учебник, в котором украинский язык выставляют как диалект русского и акцентируют на "братстве народов", - добавили в Нацспротиве.
Родителей призвали провести с детьми беседы по поводу российской пропаганды, которую они потребляют в оккупационных школах и, по возможности, организовать онлайн-обучение в украинских школах.
- Перед началом учебного года россияне завезли на временно оккупированные территории Херсона 7 тонн пропагандистских книг для школ. Наибольшее количество учебников – по российской истории за 11-й класс.
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