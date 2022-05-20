Россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно, – советник мэра

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта. Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", - отметил он.

Андрющенко сообщил, что погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

16 марта оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек. На следующий день в Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, уцелевшие вышли из бомбоубежища.

25 марта горсовет Мариуполя заявил о том, что в Драмтеатре предположительно погибли около 300 человек.

23 апреля появились сообщения, что оккупанты уничтожают доказательства гибели гражданских в укрытии под Драматическим театром, 10 мая стало известно, что пакеты с телами вывозятся тракторными лафетами .

17 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что россияне скрывают количество жертв Мариупольского драмтеатра.