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Главная война с Россией Россияне завершают восстановление боеспособности подразделений в районах Брянской и Курской областей. В Беларуси производится отбор так называемых добровольцев, - Генштаб

Россияне завершают восстановление боеспособности подразделений в районах Брянской и Курской областей. В Беларуси производится отбор так называемых добровольцев, - Генштаб

8 апреля, 2022 пятница
06:55
война с Россией

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия завершает восстановление боеспособности подразделений в районах Брянской и Курской областей, а в Беларуси осуществляется отбор так называемых добровольцев

Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.

"ВС Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. К четырем батальонным тактическим группам привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы. По имеющейся информации, на территории РБ осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется. Враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного в районах Брянской и Курской областей", - говорится в отчете Генштаба.

Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточиваться на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении.

На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.

"Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов осуществляют мероприятия оперативного оборудования территории. Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля", - отмечают в ВСУ.

В Харьковском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Во временно занятом Изюм представители "ДНР" выполняют функции местной "полиции", осуществляют незаконную проверку документов, обыски лиц и помещений местного населения.

Подразделения оккупационных войск сосредоточивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное и установлении контроля за городом Мариуполь. Продолжают ведение штурмовых действий по большинству направлений.

"Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Такая деятельность зафиксирована в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Друга , Марьинка и Сладкое", - сообщили в Генштабе.

В районах населенных пунктов Рубежное, Попасное, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имели.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать – автомобильной техники противника.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника.



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Россия
Белорусь
русская агрессия
Генштаб
война
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