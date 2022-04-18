Россияне завершают создание наступательной группировки на востоке Украины, - Генштаб

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ за 18 апреля.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

"Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В указанных районах враг ведет радиоэлектронную разведку. С территории Республики Беларусь фиксируется вывоз железнодорожным транспортом поврежденной бронетехники вооруженных сил Российской Федерации", - пишут украинский военные.

На Северском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Идет инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей Российской Федерации. Не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов с территории РФ.

На Слобожанском направлении российские кафиры продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений наших войск.

"С целью расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск, враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дибровне. Успеха не было, понесло потери и отошло", - отмечают в Генштабе.

На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и восполняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.

"Основные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях. Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов. действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не было", - добавляют военные.

В Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огненное влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Всего в составе группировок для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, а также пять артиллерийских систем противника. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены пять воздушных целей: один самолет, три вертолета и один БПЛА", - добавляют в Генштабе.