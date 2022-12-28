Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Море на нашей стороне, потому что сейчас действительно погода способствует, шторм усиливается. Они максимально заводили в пункты базирования корабельную группировку, оставив сейчас на боевом дежурстве только 3 единицы, например, из 10 за предыдущие сутки и ракетоносители все по пунктам базирования", - рассказала Наталья Гуменюк.

Однако спикер ОК "Юг" отметила, что отсутствие ракетоносителей в Черном море не должно стать поводом расслабиться: через пару часов, когда непогода утихнет, они могут вернуться.

На вопрос ведущего о количестве возможных запусков с кораблей РФ Наталья Гуменюк ответила, что российский арсенал мог снизиться: "Максимально то, что мы фиксировали, это присутствие 5 ракетоносителей с общим залпом до 40 ракет. Но мы знаем, что у них были определенные "проблемы" "В Севастопольской бухте. Возможно, они уже не так мощны, но могли и восстановиться. В последнее же время враг держал около 20 "Калибров" наготове".

Она также обратила внимание, что высокоточные ракеты – не основное оружие врага, а средство рассредоточения наших сил ПВО. Обычно россияне направляют "калибры" для поражения украинской противовоздушной обороны и критической инфраструктуры.

Напомним, 20 декабря член оборонного комитета Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что Россия производит до 30 ракет "Калибр" в месяц на имеющихся составляющих.

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