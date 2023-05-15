Россияне завели все ракетоносители в Черном море в пункты базирования

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В Азовском море находятся два вражеских корабля, из них один ракетоноситель. Его могут снаряжать 8 ракет типа "Калибр".

В Средиземном море зафиксировано 5 российских кораблей, в том числе один ракетоноситель. Общий залп составляет до 4 "калибров".