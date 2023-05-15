Россияне завели все ракетоносители в Черном море в пункты базирования
По состоянию на 15 мая на боевом дежурстве в Черном море находятся 6 вражеских кораблей, но ракетоносителей в их числе нет. РФ завела их в пункты базирования
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море находятся два вражеских корабля, из них один ракетоноситель. Его могут снаряжать 8 ракет типа "Калибр".
В Средиземном море зафиксировано 5 российских кораблей, в том числе один ракетоноситель. Общий залп составляет до 4 "калибров".
- 14 мая в Черном море находились четыре ракетоносителя с 25 "калибрами".
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