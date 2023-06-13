Россияне завели ракетоносители в Черном море в пункты базирования
13 июня на боевом дежурстве в Черном море находятся два вражеских корабля, но ракетоносителей среди них нет. Россияне завели их в пункты базирования
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Согласно сообщению, на боевом дежурстве в Азовском море находится один русский корабль, а в Средиземном море – 8 кораблей, но ракетоносителей среди них нет.
Фото: пресс-служба ВМС
Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.
- 12 июня в Черном море находился ракетоноситель с 8 "калибрами".
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