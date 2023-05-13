Об этом полковник британской армии в отставке военный эксперт Глен Грант сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Дипломатические переговоры происходят всегда, только не у всех на виду. Проблема заключается в том, что переговоры могут иметь какую-то ценность только в случае их проведения между Россией, Украиной и США. Все остальные переговоры являются вторичными. Их можно использовать только для передачи месседжей и сигналов. То есть можно передать какое-то сообщение Китаю, которое затем передадут США. Можно контактировать с Турцией, Индией и странами, которые не полностью разорвали связи с Россией. Но нельзя вести с ними переговоры, потому что переговоры не ведутся с Россией" , – заметил Грант.

Полковник британской армии в отставке также добавил, что переговоров с Россией не будет до тех пор пока Украина не победит на поле боя.

"Переговоры с Россией могут оказаться невозможными, потому что сейчас они настолько зациклены на том, что Запад пытается уничтожить их, что Запад против них со всякой точки зрения. Россияне могут даже не верить, что можно вести переговоры или в принципе не хотеть их. А могут просто хотеть продолжать военные действия до полного исчерпания человеческого и других ресурсов. Это все очень сложно. Переговоры проходят, но их ценность ограничена. Потому что никто не может ничего сделать, если Россия этого не хочет", - подчеркнул Грант.