Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне зациклены на том, что Запад пытается их уничтожить, – британский эксперт Грант
Эксклюзив

Россияне зациклены на том, что Запад пытается их уничтожить, – британский эксперт Грант

13 мая, 2023 суббота
18:00
Война с Россией Глен Грант

Дипломатические переговоры могут иметь ценность только в случае их проведения между Россией, Украиной и США

Об этом полковник британской армии в отставке военный эксперт Глен Грант сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Дипломатические переговоры происходят всегда, только не у всех на виду. Проблема заключается в том, что переговоры могут иметь какую-то ценность только в случае их проведения между Россией, Украиной и США. Все остальные переговоры являются вторичными. Их можно использовать только для передачи месседжей и сигналов. То есть можно передать какое-то сообщение Китаю, которое затем передадут США. Можно контактировать с Турцией, Индией и странами, которые не полностью разорвали связи с Россией. Но нельзя вести с ними переговоры, потому что переговоры не ведутся с Россией" , – заметил Грант.

Полковник британской армии в отставке также добавил, что переговоров с Россией не будет до тех пор пока Украина не победит на поле боя.

"Переговоры с Россией могут оказаться невозможными, потому что сейчас они настолько зациклены на том, что Запад пытается уничтожить их, что Запад против них со всякой точки зрения. Россияне могут даже не верить, что можно вести переговоры или в принципе не хотеть их. А могут просто хотеть продолжать военные действия до полного исчерпания человеческого и других ресурсов. Это все очень сложно. Переговоры проходят, но их ценность ограничена. Потому что никто не может ничего сделать, если Россия этого не хочет", - подчеркнул Грант.

  • Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает , что Пекин остается важным партнером Брюсселя, но уже упустил возможность быть посредником в развязанной Россией войне.
  • Бывший президент США Дональд Трамп назвал нападение на Украину ошибкой Путин, но отказался называть его военным преступником, заявив, что это может помешать переговорам с Россией.
Новости
Мир
Китай
ЕС
Индия
Турция
США
Военные новости
Читайте также:
ЗСУ знищили
13 мая, 2023 суббота
ПВО сбила все "шахеды", которые ночью атаковали Киевщину, обломками дрона поврежден дом
Автор Татьяна Яворськая
12 мая, 2023 пятница
Карта переходов общин из Московского патриархата на май 2023 года
Сергій Марченко
Автор Сергей Марченко
12 мая, 2023 пятница
Обмен Богуслаева умножит безнаказанное зло
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.33
    Покупка 37.33
    Продажа 37.88
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
13 мая
18:49
В аэропорту Кишинева развернули домой российского боевика из группировки "Пятнашка"
18:47
Обновлено
Россияне в очередной раз обстреляли из "смерчей" Константиновку: среди погибших и раненых есть 15-летние дети
18:14
До победы еще долгий и сложный путь - Залужный
18:04
OPINION
В Гааге следует судить все, что породило войну
17:49
Обновлено
В Брянской области РФ в течение дня упали два вертолета и два самолета окупантов, летевших бомбить Украину: экипажи не выжили
17:40
Обновлено
РФ ударила по Хмельнитчине четырьмя беспилотниками: поражен объект критической инфраструктуры, взрывными волнами повреждены дома в областном центре, ранены более 30 человек
17:31
Зеленский и Мелони. Рим, 13 мая 2023 года
Зеленский попросил Италию помощи в возвращении украденных Россией детей
17:26
В Бангладеш эвакуировали тысячи жителей из-за мощного циклона, приближающегося к стране
17:14
Украина прежде всего нуждается в восстановлении бомбоубежищ в учебных заведениях, - Зеленский в Италии
16:55
Эксклюзив
москва, кремль
В Кремле не верили, что война придет на территорию России, - Фейгин
16:45
В Польше предупредили о высоком уровне пожарной опасности
16:34
Эксклюзив
Рынок труда восстанавливается в Украине непропорционально: в Харьковской области - 33%, в Закарпатье -170%, - директор по коммуникациям Work.ua
16:13
Российская артиллерия атаковала Никополь на Днепропетровщине: есть раненый
16:11
В Донецкой области начался художественный проект "Культурный фронт"
16:10
В результате утечки данных была раскрыта личная информация 237 тыс. госслужащих США
16:06
OPINION
Так и было…
16:01
Оккупанты жалуются на второй за сутки обстрел Луганска и выключают мобильный интернет
15:52
В Минздраве рассказали, как действовать, если у Helsi появилась фейковая запись к врачу
15:40
Обновлено
Зеленский прибыл в Рим
15:36
Германия планирует отказаться от своих боевых вертолетов Tiger до 2038 года
15:27
В Баку создали Стену Памяти погибших защитников Украины
15:20
Украинские разведчики получат 105 БПЛА от Германии
15:11
Эксклюзив
Надо легализовать выплаты за отказ призываться в армию, – военнослужащий ВСУ Фирсов
15:07
США усиливают оборону в Персидском заливе после захвата Ираном танкеров
15:05
Обновлено
РФ атаковала села на Харьковщине: есть раненые
14:53
Сегодня в 22:00 начнется финал "Евровидения-2023": кто выступает, где смотреть и как голосовать
14:40
РФ атаковала авиабомбами Берислав в Херсонской области
14:32
В Украине снизится производство пшеницы на 21%, - минсельхоз США
14:26
Сатурн
Ученые открыли у Сатурна 62 новых спутника
14:21
Немецкий депутат Вадефуль призвал разрешить Украине удары по РФ
14:11
Эксклюзив
Путин и его окружение находятся под защитой ПВО, так что атаковать их будет сложно, - британский эксперт Грант
14:02
Под Бахмутом погиб украинский хоккеист Александр Хмель
14:02
OPINION
Вернуть Крым гораздо легче, чем вернуть Луганск и Донецк
13:56
Усик дал краткие характеристики Фьюри, Джошуа и Уайлдеру
13:47
Наши воины продолжают наступление в Бахмуте, - Сырский
13:44
Эксклюзив
Пригожин пытается возродить политическую ауру Жириновского, - Фейгин
13:28
"Гвардии наступления" передали изъятые автомобили, оружие и боеприпасы
13:27
Танки Leopard, БМП Marder, 4 ЗРК IRIS-T: Германия подготовила наибольший пакет помощи Украине на 2,7 млрд евро
13:26
Эксклюзив
ракета Storm Shadow
Storm Shadow может применяться с СУ-24, который есть на вооружении Украины, - авиационный эксперт Криволап
12:56
Зозуля раскритиковал Шевченко, который сел рядом с русофилом Джоковичем на матче ЛЧ между "Миланом" и "Интером"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV