Россияне застряли в районе Белогоровки и не продвигаются, - Гайдай
ВСУ сдерживают российские войска в районе Белогоровки Луганской области. Также атаки оккупантов осложняются потерями боеприпасов, которые на складах уничтожают украинские артиллеристы
Об этом Сергей Гайдай рассказал в эфире телеканала Freedom.
"Российские военные застряли в районе Белогоровки и скорее всего, что это благодаря нашим защитникам, которые дают хороший отпор в этом месте. Плюс хорошая работа наших артиллеристов, уничтоживших за последние несколько дней большое количество артиллерийских складов, поэтому логистика очень плоха у россиян подвозом боеприпасов", - сказал Гайдай.
По его словам, россияне считали Белогоровку промежуточным пунктом, который они быстро захватят и перейдут к наступлению на Бахмут и Славянск.
"Все заявления о том, что Луганская область захвачена и то, что они уже планируют полномасштабное наступление на Бахмут и Славянск, пока остаются лишь словами", - сообщил глава области.
Гайдай добавил, что оккупанты потеряли возле Белогоровки много военной техники, в том числе два дня назад ВСУ ликвидировали несколько десятков танков.
- В ночь на 10 июля во временно оккупированных городах Донецкой и Луганской областях раздались взрывы. В Шахтерске объявили эвакуацию.
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