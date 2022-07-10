Россияне застряли в районе Белогоровки и не продвигаются, - Гайдай

Об этом Сергей Гайдай рассказал в эфире телеканала Freedom.

"Российские военные застряли в районе Белогоровки и скорее всего, что это благодаря нашим защитникам, которые дают хороший отпор в этом месте. Плюс хорошая работа наших артиллеристов, уничтоживших за последние несколько дней большое количество артиллерийских складов, поэтому логистика очень плоха у россиян подвозом боеприпасов", - сказал Гайдай.

По его словам, россияне считали Белогоровку промежуточным пунктом, который они быстро захватят и перейдут к наступлению на Бахмут и Славянск.

"Все заявления о том, что Луганская область захвачена и то, что они уже планируют полномасштабное наступление на Бахмут и Славянск, пока остаются лишь словами", - сообщил глава области.

Гайдай добавил, что оккупанты потеряли возле Белогоровки много военной техники, в том числе два дня назад ВСУ ликвидировали несколько десятков танков.

В ночь на 10 июля во временно оккупированных городах Донецкой и Луганской областях раздались взрывы. В Шахтерске объявили эвакуацию.

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