Россияне застрелили главного дирижера Херсонского театра Юрия Керпатенко
В Херсоне оккупанты расстреляли дирижера областной филармонии - начато расследование
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
"Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ)", - говорится в сообщении.
Стало известно, что оккупанты расстреляли в собственном доме в городе Херсоне дирижера оркестра областной филармонии из-за того, что он отказался с ними сотрудничать. Перед этим оккупанты угрозами пытались склонить мужчину к сотрудничеству. Погибший перестал выходить на связь с близкими в сентябре 2022 года.
"В настоящее время правоохранители принимают меры, направленные на быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств уголовного правонарушения. Досудебное расследование осуществляется следователями УСБ Украины в Херсонской области", - сообщила пресс-служба.
- 13 октября стало известно, что оккупанты планируют депортировать детей с родителями и пожилых людей из Херсона в Крым и РФ и не выпускают их на подконтрольную правительству Украины территорию.
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