Россияне застрелили главного дирижера Херсонского театра Юрия Керпатенко

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

"Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ)", - говорится в сообщении.

Стало известно, что оккупанты расстреляли в собственном доме в городе Херсоне дирижера оркестра областной филармонии из-за того, что он отказался с ними сотрудничать. Перед этим оккупанты угрозами пытались склонить мужчину к сотрудничеству. Погибший перестал выходить на связь с близкими в сентябре 2022 года.

"В настоящее время правоохранители принимают меры, направленные на быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств уголовного правонарушения. Досудебное расследование осуществляется следователями УСБ Украины в Херсонской области", - сообщила пресс-служба.

13 октября стало известно, что оккупанты планируют депортировать детей с родителями и пожилых людей из Херсона в Крым и РФ и не выпускают их на подконтрольную правительству Украины территорию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb