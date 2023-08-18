Россияне заставляют жителей ВОТ загружать на телефоны шпионящий за пользователями мессенджер
Россияне на временно оккупированных территориях Украины заставляют людей загружать на телефоны мессенджер, который собирает данные и передает ФСБ
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"На временно захваченных землях оккупанты требуют от всех учителей, школьников и их родителей установить мессенджер Sferum, который разработан ФСБ для контроля над населением", - говорится в сообщении.
По данным Сопротивления, в нем должны общаться учителя с учениками и родителями.
"Однако этот софт разработан причастными к ФСБ структурами и может шпионить за владельцем телефона, в частности передавать данные о контактах, звонках, передвижениях и поисковых запросах владельца", - предупредили в ЦНС.
Там призывали устанавливать это приложение на дополнительный телефон или вообще игнорировать.
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