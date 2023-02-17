Россияне заставляют жителей Мариуполя ремонтировать военную технику окупантов
Жители временно оккупированного Мариуполя вынуждены помогать российским военным
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В Мариуполе россияне используют личный гражданский транспорт в собственных целях. Оккупанты также заставляют местных, предпринимателей и другие социальные группы, не успевшие покинуть город, ремонтировать поврежденную военную технику РФ.
"Такая практика уже применялась раньше еще в начале первой фазы российско-украинской войны. Когда местные предприниматели не то что должны обеспечивать логистические потребности оккупационных войск, но и платить зарплату отдельным подразделениям в обмен на жизнь", - пишут в Центре.
ЦНС рекомендует гражданам, попавшим в аналогичную ситуацию, вести подрывную деятельность против оккупационных войск и администраций.
- Потери российской армии могут составлять до 2 тыс. военных на каждый 100 ярдов (91 метр), занятых в результате наступления на Востоке Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное