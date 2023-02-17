Россияне заставляют жителей Мариуполя ремонтировать военную технику окупантов

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Мариуполе россияне используют личный гражданский транспорт в собственных целях. Оккупанты также заставляют местных, предпринимателей и другие социальные группы, не успевшие покинуть город, ремонтировать поврежденную военную технику РФ.

"Такая практика уже применялась раньше еще в начале первой фазы российско-украинской войны. Когда местные предприниматели не то что должны обеспечивать логистические потребности оккупационных войск, но и платить зарплату отдельным подразделениям в обмен на жизнь", - пишут в Центре.

ЦНС рекомендует гражданам, попавшим в аналогичную ситуацию, вести подрывную деятельность против оккупационных войск и администраций.