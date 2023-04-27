Россияне заставляют работников временно оккупированных предприятий смотреть пропагандистские фильмы
Российские оккупанты заставляют работников захваченных предприятий смотреть пропагандистские фильмы, навязывающие идеологию Москвы и искажающие информацию о войне
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"На временно оккупированных территориях россияне продолжают проводить массовые мероприятия по промыванию мозгов местному населению", - пишет ведомство.
На востоке и юге Украины рашисты организуют так называемые кинотеатры, где транслируют российские фильмы с пропагандой вражеской идеологии и лживыми утверждениями о российско-украинской войне.
На подобные сеансы россияне принудительно свозят работников коммунальных служб и других захваченных предприятий.
В то же время в школах на временно оккупированных территориях россияне также пытаются повлиять на украинских детей относительно своего вторжения. В частности, враг добавил раздел о "специальной военной операции" к программе по истории.
Кроме того, оккупанты со следующего года хотят ввести обязательную военную подготовку для учеников старших классов, чтобы подготовить их к призыву в армию врага. Тем временем продолжают действовать милитаристские группировки "Юнармии", работающие при школах.
- Юрист благотворительной организации Мирослава Харченко отметила, что депортированных украинских детей захватчики учат любить "русский мир" .
- На временно оккупированной левобережной части Херсонской области местные предатели и коллаборанты готовятся к участию в так называемых выборах, которые планирует провести осенью.
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