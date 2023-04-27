Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированных территориях россияне продолжают проводить массовые мероприятия по промыванию мозгов местному населению", - пишет ведомство.

На востоке и юге Украины рашисты организуют так называемые кинотеатры, где транслируют российские фильмы с пропагандой вражеской идеологии и лживыми утверждениями о российско-украинской войне.

На подобные сеансы россияне принудительно свозят работников коммунальных служб и других захваченных предприятий.

В то же время в школах на временно оккупированных территориях россияне также пытаются повлиять на украинских детей относительно своего вторжения. В частности, враг добавил раздел о "специальной военной операции" к программе по истории.

Кроме того, оккупанты со следующего года хотят ввести обязательную военную подготовку для учеников старших классов, чтобы подготовить их к призыву в армию врага. Тем временем продолжают действовать милитаристские группировки "Юнармии", работающие при школах.