Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Оккупанты остановили практику прохождения фильтрации внутри Мариуполя. Теперь все, кто не прошел фильтрацию, должны организованными автобусами ехать в фильтрационные лагеря в с. Никольское или с. Безымянное и там в пункте компактного размещения ожидать по несколько дней фильтрации с риском быть депортированным в Россию" , – подчеркнул он.

Можно пройти ее самостоятельно, выехав на авто в Докучаевск Донецкой области, но получение пропуска у оккупантов Мариуполя занимает более недели. По словам Петра Андрющенко, город фактически закрыт на выезд даже в РФ.

"Из улучшений - въездную стелу "Мариуполь" почти демонтировали. Стоимость строительства этого потолка была 3,5 млн грн. Поэтому о восстановлении даже речь не идет. Россия - это разрушение и смерть", - отметил советник мэра.

3 июня оккупационные власти Мариуполя решили усилить "фильтрацию" и внедрить более жестокие меры по поиску украинских активистов, выезд из города запретили

7 июня россияне приступили к демонтажу сине-желтой стелы "Мариуполь" на въезде в город.

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