Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ от 7 января.

Отмечается, что в Энергодаре, Запорожская область, оккупанты заставили около 3 тыс. работников ЗАЭС получить паспорта РФ.

Давление россиян на местное население оккупированных территорий продолжается: в Энергодаре захватчики вывели из оборота гривну, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества. Также враг захватывает жилые помещения, покинувшие вынужденные переселенцы.

В Белгородской области идет набор в территориальную оборону:

"Из-за невыполнения плана по набору добровольцев в войска территориальной обороны в Белгородской области в рекрутинговую кампанию привлекли местную полицию. Служащие обходят квартиры и дома, проводят перепись мужского населения призывного возраста и беседы по популяризации службы", - говорится в тексте пресс-службы Генштаба.

Авиация ВСУ нанесла удар по району сосредоточения войск РФ

В течение 6 января украинская авиация ударила по району сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, произвели огневое поражение 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков, а также 2 составов горюче-смазочных материалов.

За сутки 6 января ВСУ отразили атаки вблизи 14 населенных пунктов

Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа на Донеччине.

Россияне, в свою очередь, 6 января нанесли по Украине ракетный удар и совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полного захвата Донбасса в пределах административной границы. Также они ведут наступательные действия в Бахмутском направлении.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях обстановка не претерпела существенных изменений. Специалисты не обнаружили признаки формирования наступательных группировок противника.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты били по районам населенных пунктов Стрелка, Бочково, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском россияне обстреляли районы более 20-ти населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении под огнем оказались районы более 20-ти населенных пунктов. В частности, это - Яковлевка, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении поражения потерпели Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Времовку, Великую Новоселку, Угледар и Парасковеевку Донецкой области.

В Запорожском направлении от действий оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье и Никополь Днепропетровской области.

В Херсонском направлении россияне не прекращают обстреливать районы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска не прекращали вести огонь, несмотря на объявленное ими "рождественское перемирие".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb