Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне заставили около 3 тыс. рабочих ЗАЭС получить паспорта РФ, а в Белгородской области идет набор в тероборону, - Генштаб

Россияне заставили около 3 тыс. рабочих ЗАЭС получить паспорта РФ, а в Белгородской области идет набор в тероборону, - Генштаб

7 января, 2023 суббота
07:20
война с Россией

По данным Генштаба ВСУ, около 3 тыс. работников ЗАЭС получили "российские паспорта" из-за давления захватчиков, а в Белгородской области к кампании по набору в войска теробороны привлекли полицию

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ от 7 января.

Отмечается, что в Энергодаре, Запорожская область, оккупанты заставили около 3 тыс. работников ЗАЭС получить паспорта РФ.

Давление россиян на местное население оккупированных территорий продолжается: в Энергодаре захватчики вывели из оборота гривну, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества. Также враг захватывает жилые помещения, покинувшие вынужденные переселенцы.

В Белгородской области идет набор в территориальную оборону:

"Из-за невыполнения плана по набору добровольцев в войска территориальной обороны в Белгородской области в рекрутинговую кампанию привлекли местную полицию. Служащие обходят квартиры и дома, проводят перепись мужского населения призывного возраста и беседы по популяризации службы", - говорится в тексте пресс-службы Генштаба.

Авиация ВСУ нанесла удар по району сосредоточения войск РФ

В течение 6 января украинская авиация ударила по району сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, произвели огневое поражение 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков, а также 2 составов горюче-смазочных материалов.

За сутки 6 января ВСУ отразили атаки вблизи 14 населенных пунктов

Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа на Донеччине.

Россияне, в свою очередь, 6 января нанесли по Украине ракетный удар и совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полного захвата Донбасса в пределах административной границы. Также они ведут наступательные действия в Бахмутском направлении.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях обстановка не претерпела существенных изменений. Специалисты не обнаружили признаки формирования наступательных группировок противника.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты били по районам населенных пунктов Стрелка, Бочково, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском россияне обстреляли районы более 20-ти населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении под огнем оказались районы более 20-ти населенных пунктов. В частности, это - Яковлевка, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении поражения потерпели Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Времовку, Великую Новоселку, Угледар и Парасковеевку Донецкой области.

В Запорожском направлении от действий оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье и Никополь Днепропетровской области.

В Херсонском направлении россияне не прекращают обстреливать районы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.

  • Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска не прекращали вести огонь, несмотря на объявленное ими "рождественское перемирие".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Запорожская АЕС
Бахмут
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
Джо Байден ООН
5 января, 2023 четверг
Путин хочет перерыва: в США, Германии и Европейском Совете отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество
6 января, 2023 пятница
Путин упростил законодательство для предателей Украины, - ЦНС
4 января, 2023 среда
Самый богатый боксер мира принял решение по бою с Усиком
Киев
-8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.05
    Покупка 40.05
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.42
    Продажа 42.55
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
7 января
08:00
OPINION
Если бы украинцы были "взрослыми и сознательными"...
06:50
В австрийской казарме произошла стрельба: начальник стражи выстрелил в напавшего на него солдата
06:25
Армия РФ не прекращала атаки, несмотря на объявленное "рождественское перемирие", - Гайдай
06:00
В России Путина продолжают критиковать за объявление рождественского "перемирия", - ISW
05:29
Российские пропагандисты показали, как для Путина устроили персональную рождественскую литургию
05:03
Обеспокоенность, что Россия стремится использовать перемирие для нового нападения, оправдалось, - Госдеп
04:35
В Косово неизвестный ранил двух сербов, его задержали
04:07
Военные ВСУ начнут осваивать систему Patriot уже в этом месяце, - Пентагон
03:39
Россия нанесла ущерб для телекоммуникаций в Украине почти на $1,8 млрд, - ООН
03:11
Резников пообщался с Остином о новом пакете помощи США для Украины и следующем "Рамштайне"
02:43
Предстоятель УГКЦ Святослав
"Пусть новорожденный Спаситель принесет нам свои благодать, свет, мир и надежду", - рождественское поздравление главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава
02:15
Новую волну мобилизации в РФ объявят 15 января, планируют привлечь еще 500 тыс. "мобиков", - Скибицкий
01:47
"Достигнуть настоящего мира можно только поборов зло", - рождественское поздравление предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания
01:19
В Португалии, пытаясь оседлать огромную волну, погиб звезда серфинга Марсио Фрейре
01:07
Одно из знаменитых платьев принцессы Дианы продадут с аукциона
00:52
Роман Абрамович
Абрамович переписал на детей активы на $4 млрд, чтобы вывести средства из-под санкций, - Guardian
00:23
В Одесской области в пожаре погибла женщина и трое ее сыновей
2023, пятница
6 января
23:53
В РФ на сегодняшний день осталось 19% стратегических высокоточных ракет, – Резников
23:24
Самый дорогой футболист "Реала" может присоединиться к Роналду в Саудовской Аравии
23:16
На заседании синода позволим полностью перейти на новоюлианский календарь тем приходам, которые решат это сделать, – глава ПЦУ Эпифаний
22:45
США ввели новые санкции против иранских чиновников, причастных к производству и поставке дронов в РФ
22:03
За время председательства Швеции в Совете ЕС рассчитываем начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, - Зеленский
22:01
Обновлено
50 Bradley, 100 БТР, самоходные гаубицы и боеприпасы: Пентагон обнародовал содержание нового пакета военной помощи Украине
21:43
Зеленский призвал украинцев особо учитывать сигналы тревоги в праздничные дни
21:31
Обзор
Больше оружия Украине, украинская экономика стала адаптивной, толпы православных в храмах Варшавы. Мировые СМИ об Украине 6 января
21:29
Россия нанесла 2 удара из САУ по Сумщине
21:24
Сила Украины и оборонное взаимодействие с партнерами вышли на новый уровень, - Зеленский
21:17
Николаев получил 280 генераторов от Великобритании
21:02
Оккупанты планируют мобилизовать в Горловке 2 тыс. человек, - Центр нацсопротивления
20:59
Самая популярная газета Ирландии поздравила с Рождеством на украинском языке
20:46
ВСУ "демобилизовали" трех российских майоров, - офицер Штефан
20:43
Военная помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество: Кулеба обсудил с Боррелем подготовку к саммиту Украина-ЕС
20:20
Обзор
Победные новости 317 дня войны: ПЦУ имеет официальное разрешение на рождественскую службу в Лавре, паника россиян на оккупированных территориях и истребители танков от США
20:18
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, - мэр
20:16
Жозеп Боррель
Одностороннее прекращение огня похоже на попытку России выиграть время, - Боррель
20:08
Из-за погоды в этот уик-энд киевлян ждут отключения света по графикам, - гендиректор Yasno
20:07
OPINION
Пространственный кретинизм без осознания реалий
19:46
Владимир Зеленский
"Этот праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
19:46
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:36
Морские пехотинцы за неделю ликвидировали 82 оккупантов, уничтожили 37 единиц прицепной артиллерии и хранилище с боеприпасами
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV