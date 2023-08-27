Россияне заселяют свои семьи в захваченные дома на оккупированных территориях, - ЦНС
Российские террористы незаконно захватывают дома местных жителей на временно оккупированных территориях и перевозят туда свои семьи из РФ
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированных территориях зафиксированы многочисленные случаи, когда россияне незаконно захватывают жилье и перевозят туда свои семьи из РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь оккупанты захватывают квартиры и дома, владельцы которых выехали с захваченных территорий или подверглись репрессиям за проукраинскую позицию.
После этого россияне, участвующие в войне против Украины или работающие на оккупационную администрацию, перевозят в эти квартиры свои семьи. Это вписывается в общую русскую политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий.
- На временно оккупированных территориях Донецкой области все больше обостряется социально-экономическая ситуация по причине ряда факторов.
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