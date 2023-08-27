Россияне заселяют свои семьи в захваченные дома на оккупированных территориях, - ЦНС

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях зафиксированы многочисленные случаи, когда россияне незаконно захватывают жилье и перевозят туда свои семьи из РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь оккупанты захватывают квартиры и дома, владельцы которых выехали с захваченных территорий или подверглись репрессиям за проукраинскую позицию.

После этого россияне, участвующие в войне против Украины или работающие на оккупационную администрацию, перевозят в эти квартиры свои семьи. Это вписывается в общую русскую политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий.