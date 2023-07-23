Россияне заселяют оккупированные территории семьями своих строителей и чиновников
Россияне продолжают заселять много своих и белорусских работников на временно оккупированные территории Украины
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечают, что на временно оккупированные территории прибывают не только российские силовики и чиновники, но и многие гастарбайтеры, которых нанимают на строительные работы, поскольку местные жители отказываются работать на врага. Так нанимают не только россиян, но и граждан Беларуси и других стран.
Работники и госслужащие, прибывающие на временно оккупированные территории, привозят с собой семьи. Из-за этого в оккупированных регионах выросли цены на жилье. В то же время граждан Украины при этом депортируют или заставляют "принять российскую идентичность". Кроме того, Россия продолжает массово похищать украинских детей.
"Таким образом, кремль проводит политику по замещению местного населения своим собственным, лояльным к РФ. Эта политика отвечает всем признакам геноцида, как это определено в международном праве", - подчеркивают в Центре нацсопротивления.
- 23 июля экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что на временно оккупированной территории Луганщины осталось очень мало местных людей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное