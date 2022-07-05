Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Сейчас Россия активно распространяет информацию о восстановлении Мариуполя. Такой план она имела до оккупации города. Уже 24 марта появилась информация об восстановлении, когда продолжались активные бои. Такой технический документ невозможно качественно подготовить в короткий срок, для этого нужны месяцы. Это свидетельствует, что его разработали еще до начала боевых действий, таким образом, уничтожение Мариуполя и массовое убийство его жителей входили в планы московского режима", - говорится в сообщении.

Это был геноцид, отметили в горсовете.

"Имеем все факты говорить о том, что Россия заранее планировала уничтожить наш город. Все достижения украинского Мариуполя. А теперь цинично говорит о плане восстановления, который был давно готов. Это настоящий спланированный геноцид мирных жителей от главного в мире экспортера терроризма. Международное сообщество имеет дать свою оценку этим действиям", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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