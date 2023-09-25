Россияне запустили ударные дроны и ракеты: в Одессе и Кривом Роге раздались взрывы
В ночь на 25 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды", ракеты "калибр" и сверхзвуковые противокорабельные "Оникс" по территории Украины. В Одессе и Кривом Роге раздались взрывы
О взрывах в Кривом Роге в Одессе сообщает "Суспильное".
По состоянию на 00:49 Воздушные силы сообщают, что россияне запустили в сторону Одесщины сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".
Об очередных взрывах писало "Суспильное".
"В Одессе повторно раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении.
По состоянию на 00:30, воздушная тревога распространилась по всей территории Украины.
В 00:13 и 00:20 "Суспильное" сообщало о еще двух взрывах в Одессе.
Сначала о взрывах сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и "Суспильное".
"Одесский район, будьте в укрытиях! Работу ПВО не снимать!" – написал глава.
Отметим, что ранее Воздушные силы заявили о возможных пусках крылатых ракет "калибр" из Черного моря и пусках "шахедов" из Приморско-Ахтарска.
- Вечером субботы, 23 сентября, российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды". Взрывы раздавались в Днепре и Запорожье.
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