Россияне запустили ударные дроны и ракеты: в Одессе и Кривом Роге раздались взрывы

О взрывах в Кривом Роге в Одессе сообщает "Суспильное".

По состоянию на 00:49 Воздушные силы сообщают, что россияне запустили в сторону Одесщины сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".

Об очередных взрывах писало "Суспильное".

"В Одессе повторно раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении.

По состоянию на 00:30, воздушная тревога распространилась по всей территории Украины.

В 00:13 и 00:20 "Суспильное" сообщало о еще двух взрывах в Одессе.

Сначала о взрывах сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и "Суспильное".

"Одесский район, будьте в укрытиях! Работу ПВО не снимать!" – написал глава.

Отметим, что ранее Воздушные силы заявили о возможных пусках крылатых ракет "калибр" из Черного моря и пусках "шахедов" из Приморско-Ахтарска.