Россияне запустили ударные БПЛА на юг Украины
Российские террористы вечером воскресенья, 29 октября, в очередной раз запустили на южные регионы Украины ударные беспилотники
Об этом сообщают воздушные силы.
Отмечается, что по состоянию на 20:21 воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Там сохраняется угроза беспилотников.
Позже Воздушные силы заявили, что российские дроны двигались из Херсонской области в направлении Николаевской области. В 20:55 стало известно, что беспилотники находятся в пределах Николаевской области, однако они двигаются курсом на западные регионы.
Кроме того, в 21:18 Воздушные силы объявили воздушную тревогу в Кировоградской области.
- Минувшей ночью российские оккупанты нанесли удары по территории Днепропетровской и Полтавской областей. В Никопольском районе Днепропетровщины в результате вражеской атаки есть разрушение инфраструктуры.
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