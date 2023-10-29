Россияне запустили ударные БПЛА на юг Украины

Об этом сообщают воздушные силы.

Отмечается, что по состоянию на 20:21 воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Там сохраняется угроза беспилотников.

Позже Воздушные силы заявили, что российские дроны двигались из Херсонской области в направлении Николаевской области. В 20:55 стало известно, что беспилотники находятся в пределах Николаевской области, однако они двигаются курсом на западные регионы.

Кроме того, в 21:18 Воздушные силы объявили воздушную тревогу в Кировоградской области.